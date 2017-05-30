Прием заявок на «Аврору» - 2018 открыт: Любой может номинировать человека, рискнувшего жизнью

PanARMENIAN.Net - 29 мая открылся прием номинаций на премию «Аврора», глобальную гуманитарную награду, присуждаемую Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Премия «Аврора» стремится отметить тех, кто самоотверженно помогает другим, демонстрируя при этом мужество, решимость и воздействие.

Любой желающий может номинировать на премию человека, рискнувшего собственной жизнью, здоровьем, свободой, репутацией или благополучием ради сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма. Подробное описание критериев премии и отборочного процесса вы можете найти здесь.

Прием номинаций на премию «Аврора» – 2018 закроется 8 сентября 2017 года.

Прием номинаций открылся на следующий день после прошедшей 28 мая в Ереване церемонии вручения премии «Аврора» – 2017, лауреатом которой стал доктор Том Катена. Премию ему вручил всемирно известный поэт, певец и композитор Шарль Азнавур в присутствии почтенных членов Отборочной комиссии премии «Аврора», в том числе лауреатов Нобелевской премии мира Ширин Эбади и Леймы Гбови, бывшего министра иностранных дел Австралии и почетного президента Международной кризисной группы Гарета Эванса, бывшего президента Мексики Эрнесто Седильо и президента Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, соучредителя Гуманитарной инициативы «Аврора», Вартана Грегоряна.

В свою очередь, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и член Отборочной комиссии премии «Аврора» Вартан Грегорян заявил: «Учреждая премию «Аврора», мы хотели создать движение, которое воздаст должное самоотверженной работе людей всего мира, спасающих несчастных и дарящих им столь необходимую надежду. Мы также намеревались запустить эстафету добра, превращающую спасенных в спасителей. За последние два года мы получили более 700 номинаций, и каждая их них рассказывает о выдающихся гуманитарных деятелях, чья работа меняет жизнь сообществ по всему свету. Сейчас, когда мы ищем лауреата премии «Аврора» – 2018, мы очень рады возможности услышать истории новых героев и воздать должное их выдающейся стойкости и мужеству, чествуя тех, кто воплощает собой принцип благодарности в действии».

Ежегодно лауреат премии «Аврора» будет получать грант в размере 100 000 долларов, а также уникальную возможность продолжить эстафету добра, номинировав вдохновившие его самого организации на награду в 1 млн долларов.

Лауреат премии «Аврора» – 2017 доктор Том Катена выбрал в качестве получателей награды в 1 млн долларов Фонд «Африканская медицинская миссия» (AMHF, США), Aktion Canchanabury (Германия) и Совет католической медицинской миссии (CMMB, США).

«Благодаря премии «Аврора» у меня есть возможность привлечь внимание мира к гуманитарному кризису, вызванному войной, голодом и недостатком продовольствия, который все еще продолжается в Нубийских горах Судана. Я надеюсь пролить свет на страдания местного населения и показать, что каждый из нас может внести свой вклад в решение этой проблемы», - сказал о премии доктор Катена.

Лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс высоко оценила значение полученной ею в 2016 году награды: «Премия «Аврора многим вернула нормальную жизнь и подарила надежду и достоинство народу Бурунди. «Аврора» показала, что вместе человечество может создать лучшее будущее для всех. Благодаря награде премии дети и молодежь получили единственное оружие, которое им нужно, чтобы изменить мир: образование и любовь. «Аврора» научила людей по всему свету, что вместе мы можем перевернуть страницу и подарить человечеству новое видение».

Премия «Аврора» была создана в 2015 Гуманитарной инициативой «Аврора». От лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, премия будет присуждаться ежегодно в период с 2015 по 2023, в память о восьмилетнем Геноциде армян.

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