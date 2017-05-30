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Лапшин встретился с матерью в бакинском СИЗО

Лапшин встретился с матерью в бакинском СИЗО
30 мая 2017 - 17:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Арестованный блогер Александр Лапшин встретился со своей матерью Беллой Лапшиной в медпункте первого Бакинского СИЗО. Об этом 30 мая сообщил адвокат Лапшина - Эдуард Чернин, передает Trend.az.

По словам адвоката, Белла Лапшина приехала в Баку, чтобы узнать о ходе следствия и самочувствии сына. Она встретилась с сыном и была проинформирована о том, что следствие по делу ее сына завершено.

Адвокат также добавил, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Лапшина, завершено, и дело находится на стадии ознакомления. Затем материалы будут направлены в суд.

Блогер, который имеет российское, украинское и израильское гражданства, был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

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Trend.az: Александр Лапшин встретился с матерью в Бакинском СИЗО
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