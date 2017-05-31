Температура в Ереване повысится до 31 градусов тепла

PanARMENIAN.Net - Температура воздуха в Армении 31 мая повысится на 1-2 градуса, а 1 июня – понизится на 2-3 градуса. Об этом сообщает Армгидрометцентр.

Жарче всего будет в долинах Сюникской области, где столбик термометра 31 мая в дневные часы повысится до отметки в 30-34 градуса.

В Ереване в ближайшие пять дней температура воздуха будет колебаться в пределах 27-31 градусов тепла.

При этом 31 мая и 1-2 мая в большинстве областей республики, а 4-го мая в вечерние часы в основном в северных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных местностях возможен град.

Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 метров в секунду.