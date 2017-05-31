Холдинг Lufthansa Group хочет расширить авиаприсутствие в Армении
31 мая 2017 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Lufthansa Group планирует расширить присутствие в Армении. Об этом заявил старший директор Lufthansa Group, региональный директор авиакомпании Lufthansa в России и странах СНГ Рональд Шульц в ходе встречи с начальником Главного управления гражданской авиации Армении Сергеем Аветисяном.
Lufthansa Group представлена на армянском рынке двумя авиакомпаниями – Австрийскими авиалиниями и Брюссельскими авиалиниями, которые вместе осуществляют около 8 рейсов в неделю.
Шульц отметил, что корпорация изучит армянский рынок для реализации более широкой деятельности, а также обсудит возможность реализации полетов в дневные часы.
В свою очередь, Аветисян рассказал представителю авиакомпании о программах, которые осуществляются в Армении для улучшения бизнес-среды в авиационной сфере, передает АРКА.
Он также придал важность Всеобъемлющему соглашению о воздушных перевозках между Арменией и ЕС, подчеркнув, что оно положительно скажется на авиакомпаниях, которые уже давно присутствуют на армянском рынке и позволит им расширить частоту рейсов.
Совет Евросоюза по транспорту, телекоммуникациям и энергетике 1 декабря 2016 года одобрил мандат Еврокомиссии на проведение переговоров о присоединении Армении к общему авиационному пространству ЕС. Соглашение дает право на либерализацию полетов сразу со всеми странами Евросоюза.
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