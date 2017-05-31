В Армении запретят курение в общественных местах
31 мая 2017 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении запретят курение в общественных местах. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходит под лозунгом «Табак – наш общий враг».
«Соответствующее поручение мы получили от высшего руководства страны и планируем, что закон будет представлен на рассмотрение парламента уже в ноябре 2017 года. Это позволит сократить число курильщиков в стране на 30-40%», - сказал Алтунян, передает «Новости-Армения».
По его словам, министерство представило на рассмотрение правительства стратегическую программу по борьбе с табакокурением, предусматривающую четыре компонента – законодательный, международный, рекламно-психологический и здравоохранительный. В рамках стратегии предусмотрена разработка законодательства о запрете курения во всех закрытых общественных местах.
«Нельзя будет курить не только возле некурящих, а вообще нигде. Многие страны Европы и ЕАЭС уже ввели подобные запреты, и мы намерены также внедрить в Армении подобную культуру, которая может встретить противодействие. Но мы к этому готовы», - сказал Алтунян.
Он отметил, что сам лично бросил курить 15 лет назад, просто приняв подобное решение и отказавшись от табака.
Как считает министр, наиболее продуктивным шагом в борьбе с курением является «удар по карману» курильщика, а не психологическое воздействие. Ведь каждый курильщик считает, что лично его проблемы, связанные с курением, в том числе, со здоровьем, не затронут.
Именно поэтому, по его словам, рассматривается также возможность повышения налогов на табачную продукцию, что приведет к росту цен на сигареты.
«Мы не считаем, что подобная мера приведет к сокращению семейного бюджета, наоборот, это поощрит людей бросить курить и как следствие пополнит семейный бюджет в среднем на 250 тысяч драмов ежегодно», - сказал Алтунян.
По данным ВОЗ ежегодно от курения в мире погибает около 7 млн людей, еще около 600 тысяч человек умирает от пассивного курения, в их числе женщины и дети, которые проживают с курильщиками. Курение становится причиной 15 различных видов раков и становится причиной сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, приводящих к смертельному исходу.
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