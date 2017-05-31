Саргсян обсудил с FAST развитие в Армении среды для технологических инноваций

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 31 мая принял представителей Научно-технического фонда Армении (FAST), в том числе, учредителей и членов сформированного ими Совета попечителей, представителей Консультационного совета и исполнительного директора Фонда, сообщает пресс-служба главы государства.

Исполнительный директор Фонда, архитектор инновационных экосистем Армен Оруджян представил ход формирования Научно-технического фонда Армении, членов Совета попечителей и Консультационного совета, в составе которых ведущие армянские учёные, инженеры, предприниматели со всего мира, а также цели и задачи деятельности Фонда и нацеленные на их достижение программы.

Говоря о целях Фонда, исполнительный директор отметил, что он призван сосредоточить, координировать и стимулировать деятельность армянских учёных, инженеров и предпринимателей мира, нацеленную на создание и развитие в Армении гармоничной среды для технологических инноваций, мобилизацию научных, технологический и финансовых возможностей армянского и международного научных сообществ.

Участники совещания обменялись мнениями по вопросам, касающимся эффективной организации деятельности Научно-технического фонда Армении, и обсудили необходимые для реализации намеченных целей условия, механизмы и возможности, выслушали замечания и предложения Саргсяна по этому поводу.

Подчеркнув, что Фонд отныне - реальность, армянский президент отметил, что рад тому, что стало возможно продвинуть эту давно назревшую хорошую идею - сформировать Совет, найти исполнительного директора, обладающего соответствующим опытом и способностью объединить потенциал.

Филантроп и бизнесмен Рубен Варданян объявил о создании нового фонда для поддержки науки и технологий в Армении в сентябре 2016 года.