Уелданов попросил российское правительство об экстрадиции

PanARMENIAN.Net - Осужденный в Баку гражданин Российской Федерации армянского происхождения Марат Уелданов-Галустян обратился к правительству РФ с просьбой о содействии в оправдании или экстрадиции. Запись об этом опубликовала сестра Марата Уелданова - Марианна Мирзоян.

Уелданов отмечает, что его арестовали по заранее инсценированной постановке, что сопровождалось психологическим давлением, различными нарушениями.

28 апреля бакинский суд приговорил Марата Уелданова-Галустяна к 8 годам лишения свободы.

Уэлданов-Галустян был задержан в Баку 9 июня 2016 года. Через несколько дней после задержания в посольство РФ обратилась гражданка Мирзоян, которая сделала заявление, что задержанный является ее братом, его настоящая фамилия — Галустян, и задержан он не за незаконный оборот наркотиков, а по подозрению в шпионаже. Посольство России в Азербайджане предложило родственникам арестованного в Баку М. В. Уелданова отнестись с пониманием к особенностям этой страны, где «армянское происхождение крайне затрудняет его защиту».

Марат долгое время работал в Баку, периодически приезжая в Москву. Он взял фамилию жены — Уелданов, и под этой фамилией ездил в столицу Азербайджана. Об аресте Марата сестра узнала от его партнера — Елены Макаренко, которую также задержали в СИЗО на 15 суток — только за то, что она состоит с ним в деловых отношениях. 17 августа 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив, что министерство иностранных дел России не видит национального подтекста в аресте гражданина России Марата Уелданова-Галстяна в Баку.

Уелданов не признал себя виновным.