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13 турецких военных погибли при крушении вертолета на юго-востоке страны

13 турецких военных погибли при крушении вертолета на юго-востоке страны
1 июня 2017 - 10:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Генштаб ВС Турции подтвердил гибель 13 военнослужащих при крушении вертолета в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

Ранее турецкие СМИ сообщили о гибели в результате катастрофы 13 военных, в том числе генерала, двух полковников и четырех офицеров среднего звена.

«Тридцать первого мая в 20.55 при взлете, столкнувшись с ЛЭП, потерпел катастрофу вертолет типа Сougar AS 532, в котором находилось 13 человек. По полученной информации, они погибли», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства, пишет РИА Новости.

Местные власти сообщили, что вертолет упал через три минуты после взлета. На место катастрофы отправился министр обороны Турции Фикри Ышык.

В провинции Ширнак ранее неоднократно проводились операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Конфликт Турции с РПК длится уже более 33 лет и унес жизни 40 тыс человек. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 800 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период более 10 тысяч курдских повстанцев. Однако представители прокурдской Партии демократии народов утверждают, что в ходе антитеррористической операции погибли сотни мирных жителей.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Генштаб Турции подтвердил гибель 13 военных при крушении вертолета
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