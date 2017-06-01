Аронян на 7 месте в июньском рейтинге ФИДЕ

PanARMENIAN.Net - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обнародовала рейтинг ста ведущих шахматистов мира на июнь месяц.

Армянский гроссмейстер, лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян занимает в рейтинге 7 место (2973 очка).

Ароняна опережают чемпион мира Магнус Карлсен, американец Уэсли Со, россиянин Владимир Крамник, Фабиано Каруана из США, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и француз Максим Вашье-Лаграв.

В сотню лучших шахматистов, помимо Ароняна, вошли и другие представители Армении – Сергей Мовсисян (64 место) и Владимир Акопян (84 место).

С 5 по 17 июня в Ставангере Аронян будет участвовать в супертурнире Norway Chess, который пройдет в 9 туров.