Составлен список потенциальных смертей в новом сезоне «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - Последний трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов» дал понять: дело идет к финишу, масштабы сражений - тотальные, грядет большая война. Соответственно, создатели начнут планомерно добивать оставшихся героев.

Тем временем в Сети уже вовсю работает виртуальный тотализатор. В частности, Mashable составил «хит-парад» потенциальных трупов седьмого сезона, пишет RG.

Замыкает список из семи героев Эллария, мстительная и коварная. До сих пор она только хмуро угрожала и строила козни на местах, не предпринимая каких-то особо впечатляющих шагов, поэтому, как считают наблюдатели, смерть Элларии может стать отличным поводом для дочерей Оберина Мартелла, Песчаных Змеек, которые также все больше теоретизировали, ввязаться в войну с Вестеросом.

Всеобщий (кроме, разве что, Бриенны) любимец Тормунд Великанья Смерть, скорее всего, до восьмого сезона не доживет, погибнув в схватке с Белыми ходоками, пророчат эксперты.

Отважный евнух Серый червь, военачальник Дейенерис, порадовавший своих болельщиков приблизительно эротической сценкой в трейлере сезона, ранее уже сумел избежать верного конца - чудом. Но теперь настанет пора за то везение платить. Как и в случае с Тормундом, «Игра престолов» не очень-то благосклонна к счастливым любовным историям.

Большая вероятность что и Эурон Грейджой, «бесстыдный братоубийца» и узурпатор, флотоводец, так бахвалившийся некоторыми достоинствами своей анатомии, поляжет в первой же битве. Сериал расчищает поляну для основных игроков, а выскочка Эурон явно не из их числа.

Теон - Бедный Вонючка, пройдя нескончаемые тернии и моря позора, с одной стороны, наконец-то воссоединился с сестрой и занял достойное положение, но с другой - кастрат-предатель слишком долго искушал судьбу. Тем более что парень и стратег никакой, и драться толком не умеет. В общем, пора и честь знать.

Мизинец - искусный подлец и интриган, плетущий сложные сети. Бейлиш - главный паук-Макиавелли «Игры престолов». Но в последнее время этот серый кардинал как-то совсем уж перешел в «фоновый режим». Что может означать одно - скорое устранение.

Серсея - по мнению аналитиков, вопрос, что и дни Серсеи сочтены, уже не стоит в принципе. Стоят лишь два других: «кто» и «когда». На злодейку, что, кажется, довольно уверенно держится в Железном троне, много у кого вырос здоровенный зуб. И проще, наверное, перечислить тех, кто не желает ее смерти, чем тех, кто обеими руками за. По сути, ужасная женщина обречена.

Премьера новых эпизодов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий. «Игра престолов» выходит на HBO с 2011 года. Седьмой сезон станет предпоследним, съемки заключительной, восьмой части начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.