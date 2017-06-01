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Апрельская война ухудшила позиции Армении в Глобальном индексе миролюбия

Апрельская война ухудшила позиции Армении в Глобальном индексе миролюбия
1 июня 2017 - 14:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Эскалация напряжения на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в апреле 2016 года, ставшая причиной многочисленных жертв, негативно сказалась на позиции Армении в Глобальном индексе миролюбия в 2017 году (Global Peace Index).

Согласно исследованию, Армения находится на 112 месте списка, ухудшив позиции по сравнению с 2016 годом на два пункта.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

В исследовании была проанализирована ситуация в 163 странах мира, где проживает 99.7% населения планеты. Отмечается, что 93 страны улучшили свои позиции, в то время как 68 - ухудшили.

Несмотря на это, авторы доклада предупреждают, что пока еще рано говорить об устойчивой тенденции укрепления мира.

Армения оказалось второй в Глобальной индексе миролюбия среди стран региона, уступив место лишь Грузии (94 место). Вместе с тем Иран оказался на 129-й позиции рейтинга, Азербайджан - на 132, Турция – на 146. При этом Белоруссия расположилась на 103 месте, Россия - на 151, Украина –на 154.

Рейтинг в 2017 году в девятый раз возглавила Исландия, на втором месте - Новая Зеландия, а на третьем - Португалия.

Сирия второй год подряд замыкает список «миролюбивых стран». Немного лучше ситуация в Афганистане (162 место) и Ираке (161 место), которые последние пять лет не покидают пятерку аутсайдеров, далее следуют Южный Судан и Йемен, занявшие соответственно 160 и 159 места.

«Глобальный индекс миролюбия», характеризующий относительное миролюбие стран и регионов, был разработан социологами и экономистами международной группы экспертов Института мира совместно с Центром мира и изучения конфликтов. Рейтинг публикуется с 2007 года. Он составляется на основе 22 количественных и качественных показателей, учитывающих внутренние и внешние конфликты, безопасность и стабильность общества, уровень милитаризации в странах.

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