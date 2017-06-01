Комиссар СЕ призвал Баку незамедлительно освободить Мухтарлы и обеспечить соблюдение его прав

PanARMENIAN.Net - Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс выразил обеспокоенность в связи с похищением из Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который позже оказался на территории Азербайджана.

Информация о пропаже Мухтарлы распространилась 30 мая. Позже супруга Мухтарлы и его адвокат Эльчин Садыгов заявили, что его похитили в Тбилиси и тайно доставили в Баку. В этом, якобы, могли участвовать представители грузинских спецслужб, переодетые в гражданскую форму.

«Я потрясен тем, что случилось с Афганом Мухтарлы, азербайджанским журналистом и активистом, которого, как сообщается, похитили и силой доставили в Азербайджан, где он сейчас обвиняется в незаконном пересечении границы и контрабанде. Господин Мухтарлы жил в Грузии с 2015 года, когда он покинул Азербайджан, чтобы избежать правительственных репрессий в отношении критикующих голосов», — написал комиссар СЕ на своей странице в социальной сети Facebook.

Комиссар Совета Европы сослался на информацию адвоката Мухтарлы, согласно которой, при пересечении грузино-азербайджанской границы ему в карман положили 10 тысяч евро, а также жестоко обращались с ним. «Это очень серьезные обвинения, требующие пристального внимания и срочной реакции со стороны грузинских властей, которые должны провести эффективное, быстрое и независимое расследование событий и принять необходимые меры для воздействия на результаты расследования», — добавил Муйжниекс.

Параллельно Муйжниекс призвал власти Азербайджана незамедлительно освободить журналиста и обеспечить полное соблюдение его прав, в том числе защиту от пыток и жестокого обращения.

Похищение Мухтарлы вызвало серьезный резонанс в Грузии. Представители грузинских СМИ 31 мая и 1 июня устроили акции в поддержку Мухтарлы и призвали власти страны расследовать случившееся.

Делом заинтересовался и посол США в Грузии Ян Келли.

«Серьезные обвинения. Я очень встревожен из-за этих обвинений и думаю, что и все грузины. Поэтому, мы внимательно наблюдаем за этим делом и ожидаем больше информаций со стороны правительства. Понимаем, что министерство внутренних дел изучает обстоятельства, но обвинения тревожны. Так что, нам нужно получить больше информации. Я больше ничего не смогу сказать», — сказал Келли журналистам, передает Sputnik-Грузия.

Адвокаты Мухтарлы не исключают внесения иска в Европейский суд по правам человека, как против Грузии, так и против Азербайджана.

Дело об исчезновении Мухтарлы из Тбилиси расследует МВД Грузии по статье «незаконное лишение свободы», что карается лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили исключил какую-либо причастность к похищению представителей органов правопорядка страны.