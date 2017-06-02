Медведев разрешил ввоз продовольствия из Турции в РФ
2 июня 2017 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ограничений на поставки продовольствия в Россию из Турции.
Согласно документу, который опубликован на сайте правительства, Россия сняла запрет на поставки турецких огурцов, яблок и груш, винограда, клубники и земляники, частей тушек и субпродуктов кур и индеек. При этом сохраняется запрет на ввоз в Россию томатов из Турции.
Кроме того, постановлением отменен запрет на выполнение турецкими компаниями строительных работ в России, пишет «Интерфакс».
Решение о снятии запретов во взаимной торговле между двумя странами было принято 3 мая во время переговоров между президентами России и Турции в Сочи. 22 мая вице-премьер Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек подписали в Стамбуле совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле.
РФ запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздик, репчатого лука и лука-шалот, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли.
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