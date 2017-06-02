Администрация Трампа просит Верховный суд США восстановить миграционный указ для мусульман
2 июня 2017 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа 1 июня обратилась в Верховный суд страны с просьбой признать законную силу президентского миграционного указа, временно запретившего въезд в Соединенные Штаты гражданам шести преимущественно исламских государств.
Ранее суды низшей инстанции блокировали это распоряжение Трампа.
Белый дом подал в Верховный суд два срочных ходатайства об отмене постановлений двух судов низшей инстанции, касающихся указа Трампа от 6 марта, пишет Deutsche Welle.
Этим указом президент запретил гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена въезжать в США в течение 90 дней - на период, пока администрация вводит более жесткие правила выдачи въездных виз.
Целый ряд американских судов признали указ Трампа дискриминационным. Они не согласились с доводами Белого дома о том, что данное распоряжение призвано в первую очередь усилить национальную безопасность США.
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