// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

«Русгидро» продает Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении: Переговоры уже начались

«Русгидро» продает Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении: Переговоры уже начались
2 июня 2017 - 14:03 AMT

PanARMENIAN.Net - «Русгидро» начала переговоры с потенциальными покупателями Севано-Разданского каскада ГЭС. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов на полях Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ).

«Один (покупатель) появился и пропал. Сейчас другой появился. Сейчас ведем переговоры», - сказал Шульгинов, передает ТАСС.

Сумму, в которую «Русгидро» оценивает актив, а также компании, с которыми ведутся переговоры, Шульгинов называть не стал.

«Русгидро» считает актив непрофильным, говорил в апреле первый заместитель генерального директора компании Джордж Рижинашвили. В ближайшие 2-3 месяца планируется провести оценку стоимости актива и сформировать портфель предложений от потенциальных покупателей.

Севано-Разданский каскад включает в себя семь деривационных гидроэлектростанций, расположенных на реке Раздан в Армении. На станциях установлен 21 гидроагрегат совокупной установленной мощностью 561 МВт. Среднегодовая выработка станций каскада - 501 млн кВт.ч.

«Русгидро» приобрела этот актив в марте 2011 года. Пакет акций «Международной энергетической корпорации», основным активом которой являлся Севано-Разданский каскад ГЭС, был выкуплен дочерней структурой «Русгидро» - «Гидроинвест» - у Inter RAO Holding B.V.

Ссылки по теме:
Tass.ru: "Русгидро" начала переговоры о продаже Севано-Разданского каскада ГЭС в Армении
 Самое значимое
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 сутокКитайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки»
Познер: Церковь для меня неприемлемая организация
Певица Рианна показала в Каннах созданные ею украшения
Ученые открыли секрет долголетия жителей греческих деревушек на севере Крита
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
«Трое из Простоквашино» получит продолжение: «Союзмультфильм» снимет 30 новых серий 30 серий мультфильма выйдут в период с 2018 по 2020 год и будут сняты в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D изображения
Netflix официально закрыл сериал «Восьмое чувство» сестер Вачовски Сериал рассказывал о восьми незнакомых друг с другом героях, которые неожиданно обнаруживали между собой ментальную и эмоциональную связь
На основе «Города грехов» снимут телесериал Место шоураннера занял Глен Мадзара, в фильмографии которого есть такие проекты, как «Щит», «Ходячие мертвецы» и «Дэмиен»
Гроссмейстер Арташес Минасян - в числе лидеров ЧЕ по шахматам В третьем туре 50-летний гроссмейстер черными обыграл итальянца Даниэле Вокатуро и делит 1-9 места