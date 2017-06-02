«Русгидро» продает Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении: Переговоры уже начались

PanARMENIAN.Net - «Русгидро» начала переговоры с потенциальными покупателями Севано-Разданского каскада ГЭС. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов на полях Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ).

«Один (покупатель) появился и пропал. Сейчас другой появился. Сейчас ведем переговоры», - сказал Шульгинов, передает ТАСС.

Сумму, в которую «Русгидро» оценивает актив, а также компании, с которыми ведутся переговоры, Шульгинов называть не стал.

«Русгидро» считает актив непрофильным, говорил в апреле первый заместитель генерального директора компании Джордж Рижинашвили. В ближайшие 2-3 месяца планируется провести оценку стоимости актива и сформировать портфель предложений от потенциальных покупателей.

Севано-Разданский каскад включает в себя семь деривационных гидроэлектростанций, расположенных на реке Раздан в Армении. На станциях установлен 21 гидроагрегат совокупной установленной мощностью 561 МВт. Среднегодовая выработка станций каскада - 501 млн кВт.ч.

«Русгидро» приобрела этот актив в марте 2011 года. Пакет акций «Международной энергетической корпорации», основным активом которой являлся Севано-Разданский каскад ГЭС, был выкуплен дочерней структурой «Русгидро» - «Гидроинвест» - у Inter RAO Holding B.V.