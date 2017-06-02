Эксперт: Сведения о том, что в РФ проживает 2.5 млн армян, недостоверны

PanARMENIAN.Net - В настоящее время в Российской Федерации проживает от 1 млн 700 тысяч до 1 млн 800 тысяч армян. Такие данные в разговоре с корреспондентом PanARMENIAN.Net привел научный сотрудник ереванского Института Кавказа Грант Микаелян.

От редакции: Первоначально в опубликованном на сайте радиостанции «Эхо Москвы» заявлении посла Армении в РФ Тоганяна говорилось: «Мы считаем, что в целом около 2.5 млн армян проживают в России, включая граждан России – их здесь больше, чем граждан Армении». Однако в размещенной аудиозаписи (со 2.12 минуты) становится ясно, что посол сказал: «Точных цифр нет, думаю, ни у нас, ни у российской стороны. Немного немало известно число отправляющихся на сезонные работы. Мы полагаем, что в общей сложности в России проживает от 2 млн до 2.5 млн армян, включая граждан России – их здесь больше, чем граждан Армении».

«То, что 2.5 млн армян проживает в России – неправда. Когда-то давно первыми эту цифру привели лидеры армянских общин РФ. Им выгодно апеллировать такими цифрами, тем самым обозначая свой вес. Даже российский президент Владимир Путин как-то сказал, что в РФ живет больше армян, чем в самой Армении – это тоже миф», - отметил Микаелян.

Он сказал, что в настоящее время в России проживает от 1 млн 700 тысяч до 1 млн 800 тысяч армян.

«По данным переписи населения, произведенного в России в 2010 году, в настоящее время в РФ проживает 1 млн 180 тысяч армян. по моей оценке там проживает от 1 млн 700 тысяч до 1 млн 800 тысяч армян», - сказал научный сотрудник.

В то же время, он отметил, что согласно микропереписи населения в 2015 году в России проживало 950 тысяч армян.

Ежегодно, по словам Микаэляна,из Армении в Россию на постоянное место жительства эмигрирует 30 тысяч человек. От также рассказал, что после 1989 года из Грузии в РФ эмигрировало 200 тысяч армян, из Узбекистана - примерно 30 тысяч. Микаэлян подчеркнул, что из Азербайджана в Россию перебрались не менее 200 тысяч армян-беженцев.

«В то же время на сезонные заработки из Армении в РФ ежегодно уезжают от 40-80 тысяч человек», - сказал Микаэлян.

Он отметил, что меньше всего уезжало на сезонную работу в Россию в 2016 году - 40 тысяч армян.

«Это связано с тем, что в 2016 году в России был экономический кризис. В 2017 году ситуацию несколько улучшилась – примерно 60 тысяч человек сейчас на заработках», - сказал научный сотрудник ереванского Института Кавказа.