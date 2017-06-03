Крупнейший рок-фестиваль в Германии прервали из-за угрозы теракта: Есть задержанные

PanARMENIAN.Net - Крупнейший в Германии музыкальный фестиваль Rock am Ring, на который съехались 87 000 любителей рок-музыки под открытым небом, едва начавшись 2 июня приостановлен из-за угрозы теракта. Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка. Организаторы, обратившись к публике, выразили надежду, что 3 июня фестиваль продолжит свою работу. Сообщение о прекращении работы фестиваля 2 июня опубликовано на сайте фестиваля.

Среди хедлайнеров фестваля — Rammstein и System of a Down.

Полиция уточнила, что речь идет о «конкретных сведениях, на основании которых нельзя исключать возможную террористическую угрозу». В настоящее время ведутся следственные действия, а более подробную информацию не разглашают.

Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) поддержал решение прервать фестиваль, который проводится в районе известной автогоночной трассы Нюрбургринг. Этот шаг он назвал трудным, подчеркнув, что безопасность людей важнее всего.

После теракта на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере концепция безопасности фестиваля Rock am Ring была усовершенствована. В частности, число сотрудников службы безопасности было увеличено до 1200 человек.

По сведениям газеты Die Welt, полиция задержала двоих сотрудников субподрядных организаций, работающих на фестивале. Как минимум один из них является салафитом, пишет издание. Официального подтверждения этой информации нет. Их задержали из опасений, что они «что-то заложили на территории».

Рок-фестиваль Rock am Ring должен проходит со 2 по 4 июня.