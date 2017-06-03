Крупнейший рок-фестиваль в Германии прервали из-за угрозы теракта: Есть задержанные
3 июня 2017 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупнейший в Германии музыкальный фестиваль Rock am Ring, на который съехались 87 000 любителей рок-музыки под открытым небом, едва начавшись 2 июня приостановлен из-за угрозы теракта. Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка. Организаторы, обратившись к публике, выразили надежду, что 3 июня фестиваль продолжит свою работу. Сообщение о прекращении работы фестиваля 2 июня опубликовано на сайте фестиваля.
Среди хедлайнеров фестваля — Rammstein и System of a Down.
Полиция уточнила, что речь идет о «конкретных сведениях, на основании которых нельзя исключать возможную террористическую угрозу». В настоящее время ведутся следственные действия, а более подробную информацию не разглашают.
Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) поддержал решение прервать фестиваль, который проводится в районе известной автогоночной трассы Нюрбургринг. Этот шаг он назвал трудным, подчеркнув, что безопасность людей важнее всего.
После теракта на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере концепция безопасности фестиваля Rock am Ring была усовершенствована. В частности, число сотрудников службы безопасности было увеличено до 1200 человек.
По сведениям газеты Die Welt, полиция задержала двоих сотрудников субподрядных организаций, работающих на фестивале. Как минимум один из них является салафитом, пишет издание. Официального подтверждения этой информации нет. Их задержали из опасений, что они «что-то заложили на территории».
Рок-фестиваль Rock am Ring должен проходит со 2 по 4 июня.
Самое значимое
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
Последние новости
Концерт Элтона Джона в Грузии: Названы дата продажы и стоимость билетов Легендарный британец выступит на сцене нового концертного зала Black Sea Arena на курорте Уреки
Финальный сезон «Игры престолов» может выйти в 2019 году Блойс рассказал, что в настоящее время главным является выпуск седьмого сезона и написание сценария и выход восьмого сезона
Танкян планирует организовать музыкальный фестиваль в Армении По словам Танкяна, он хочет сделать больше для Армении и сейчас думает о возможности музыкального фестиваля в стране
Гол Мхитаряна в финале ЛЕ признан лучшим в мае (видео) Гол полузащитника сборной Армении и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна против «Аякса» в финале Лиги Европы признан лучшим голом МЮ в мае месяце.