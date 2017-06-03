ООН расширил санкции против КНДР

PanARMENIAN.Net - Совет безопасности ООН расширил санкционный список, действующий в отношении КНДР. Соответствующая резолюция, подготовленная США, была принята единогласно 2 июня.

Документ включает в санкционный список СБ ООН ряд организаций и частных лиц, которые, по мнению авторов документа, причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.

Запрет на поездки и заморозка активов коснется, таким образом, четырех компаний и 14 частных лиц. Среди них — представитель Генерального разведывательного управления Чхо Иль У, который, как утверждается, «руководит зарубежными шпионскими операциями и внешней разведкой КНДР», президент Корейской торговой компании «Кумсан» Ким Чхоль Нам, а также члены Трудовой партии Кореи из Агитационно-пропагандистского, Организационно-распорядительного отделов, и другие, передает РИА Новости.

В санкционный список добавлены Стратегические ракетные войска КНДР, руководящие, как утверждается, «всеми программами КНДР по баллистическим ракетам и отвечают за пуски ракет «Скад» и «Нодон». Также внесены в список торговая корпорация «Канбон», Корейская торговая компания «Кумсан» и банк «Корё».

В последнее время Пхеньян активно ведет ракетные испытания.