ООН расширил санкции против КНДР
3 июня 2017 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет безопасности ООН расширил санкционный список, действующий в отношении КНДР. Соответствующая резолюция, подготовленная США, была принята единогласно 2 июня.
Документ включает в санкционный список СБ ООН ряд организаций и частных лиц, которые, по мнению авторов документа, причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.
Запрет на поездки и заморозка активов коснется, таким образом, четырех компаний и 14 частных лиц. Среди них — представитель Генерального разведывательного управления Чхо Иль У, который, как утверждается, «руководит зарубежными шпионскими операциями и внешней разведкой КНДР», президент Корейской торговой компании «Кумсан» Ким Чхоль Нам, а также члены Трудовой партии Кореи из Агитационно-пропагандистского, Организационно-распорядительного отделов, и другие, передает РИА Новости.
В санкционный список добавлены Стратегические ракетные войска КНДР, руководящие, как утверждается, «всеми программами КНДР по баллистическим ракетам и отвечают за пуски ракет «Скад» и «Нодон». Также внесены в список торговая корпорация «Канбон», Корейская торговая компания «Кумсан» и банк «Корё».
В последнее время Пхеньян активно ведет ракетные испытания.
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