Юлия Самойлова выступит на конкурсе красоты «Мисс СНГ» в Ереване
3 июня 2017 - 15:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В финале международного конкурса красоты «Мисс СНГ» 6 июня в Ереване, выступит певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на песенном шоу «Евровидение-2018». Об этом сообщили организаторы конкурса красоты в Ереване.
Певица родилась в городе Ухта, с раннего возраста принимала участие в различных конкурсах. В 14 лет стала победительницей музыкального фестиваля «Крылья мечты». В 2008 году основала группу TerraBova, которая просуществовала до 2010 года. Самойловой удалось пробиться в финал второго сезона программы Аллы Пугачевой «Фактор А». Пугачева вручила ей приз «Золотая звезда Аллы». В 2014 году в Сочи Самойлова открыла Зимние Параолимпийские игры, исполнив песню «Вместе».
Финал конкурса «Мисс СНГ» пройдет 6 июня в Ереване. Для участия в смотре в Армению прибыли 20-25 девушек в возрасте 18-25 лет из стран Содружества, которые победители в отборочных турах в своих странах.
Цель проведения конкурса является выявление девушек, которые способны на должном уровне представить страны СНГ в сферах мирового кинопроизводства и моды, обеспечение профессионального развития победительниц и их дальнейшего сотрудничества со всемирно известными модельными агентствами, продюсерскими центрами и кинопроизводителями, а также укрепление связей между странами СНГ.
Жюри финала конкурса будет состоять из 11 опытных специалистов из Армении, России и других стран СНГ. В Ереван приедут известные блогеры, редактора модных журналов, критики моды, дизайнеры и знаменитости из стран Содружества.
На участие в конкурсе было подано шесть тысяч заявок, его аудитория составляет 25 миллионов человек, а премиальный фонд – 16.2 млн. драмов (более $33 тысяч).
Самое значимое
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Израильский джазмен, контрабасист, композитор, певец Авишай Коэн 31 мая выступит в Концертном зале имени Арама Хачатуряна вместе со своим трио.
Приз за лучшую мужскую роль получил американский актер Хоакин Феникс, сыгравший в ленте Линн Рэмси «Ты никогда здесь не был»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент Грузии: Имидж правительства под ударом Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что имидж правительства страны находится под ударом, и властям следует дать «адекватные ответы» на вопросы возникающие как в грузинском обществе, так и за его пределами.
В деле о теракте в Манчестере появился новый подозреваемый: Он стал 17-м по счету В районе Рашолм на северо-востоке Манчестера в ночь на 3 июня был задержан 24-летний мужчина, сообщила британская полиция
В Тбилиси облили краской мемориал Гейдара Алиева Инцидент произошел в ночь на 2 июня, служба очистки мэрии Тбилиси всю ночь чистила памятник.
«Ювентус» и «Реал» сыграют финал Лиги Чемпионов: Перед матчем В столице Уэльса в Кардиффе 3 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором сразятся итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».