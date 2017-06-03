Юлия Самойлова выступит на конкурсе красоты «Мисс СНГ» в Ереване

PanARMENIAN.Net - В финале международного конкурса красоты «Мисс СНГ» 6 июня в Ереване, выступит певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на песенном шоу «Евровидение-2018». Об этом сообщили организаторы конкурса красоты в Ереване.

Певица родилась в городе Ухта, с раннего возраста принимала участие в различных конкурсах. В 14 лет стала победительницей музыкального фестиваля «Крылья мечты». В 2008 году основала группу TerraBova, которая просуществовала до 2010 года. Самойловой удалось пробиться в финал второго сезона программы Аллы Пугачевой «Фактор А». Пугачева вручила ей приз «Золотая звезда Аллы». В 2014 году в Сочи Самойлова открыла Зимние Параолимпийские игры, исполнив песню «Вместе».

Финал конкурса «Мисс СНГ» пройдет 6 июня в Ереване. Для участия в смотре в Армению прибыли 20-25 девушек в возрасте 18-25 лет из стран Содружества, которые победители в отборочных турах в своих странах.

Цель проведения конкурса является выявление девушек, которые способны на должном уровне представить страны СНГ в сферах мирового кинопроизводства и моды, обеспечение профессионального развития победительниц и их дальнейшего сотрудничества со всемирно известными модельными агентствами, продюсерскими центрами и кинопроизводителями, а также укрепление связей между странами СНГ.

Жюри финала конкурса будет состоять из 11 опытных специалистов из Армении, России и других стран СНГ. В Ереван приедут известные блогеры, редактора модных журналов, критики моды, дизайнеры и знаменитости из стран Содружества.

На участие в конкурсе было подано шесть тысяч заявок, его аудитория составляет 25 миллионов человек, а премиальный фонд – 16.2 млн. драмов (более $33 тысяч).