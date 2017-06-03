Финальный сезон «Игры престолов» может выйти в 2019 году
3 июня 2017 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Финальный, восьмой, сезон сериала «Игра престолов» может выйти на экраны в 2019 году. Об этом заявил программный директор сериала Кэйси Блойс, работающий в HBO.
При этом он пояснил, что в настоящее время нельзя точно сказать, когда выйдет финальный сезон. Рассматриваются варианты как в 2018-м, так и в 2019 году, все зависит от того, насколько быстро будет закончен сценарий, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.
Блойс рассказал, исполнительные продюсеры (шоураннеры) сериала намерены полностью сконцентрироваться на выпуске седьмого сезона и написании сценария финального сезона и пока не планируют принимать участия в создании приквелов. Он подчеркнул, что уровень, который поставили перед собой шоураннеры сериала, очень высокий, поэтому они надеются на хотя бы один проект в виде приквела.
Блойс также отметил, что благодаря Джорджу Мартину, автору романов, по которым и снят сериал, есть огромный простор для сюжета приквелов.
«Джордж создал целую вселенную... У него есть все эти истории, которые он придумал, и это одна из причин, почему книги так хороши», — добавил программный директор.
Премьера новых эпизодов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий. «Игра престолов» выходит на HBO с 2011 года. Седьмой сезон станет предпоследним, съемки заключительной, восьмой части начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.
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