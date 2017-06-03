На аукционе в Лондоне выставили 5 картин Айвазовского
3 июня 2017 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В Лондоне стартовала «Неделя русских торгов»: на продажу в аукционных домах Sotheby´s, Christie´s и MacDougall´s будут выставлены картины Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Кузьмы Петрова-Водкина и Василия Поленова, рисунки Льва Бакста и Александра Родченко, предметы декоративно-прикладного искусства.
Пресс-показ картин состоялся 2 июня.
На торги Sotheby´s выставлены 5 картин Айвазовского, среди которых морские пейзажи «У крымских берегов» (стартовая стоимость 46.9 тысячи евро), «Запряженная волами повозка на берегу моря» и «Берег в лунную ночь» (стартовая стоимость каждой из картин — 141 тысяча евро) Ивана Айвазовского. Также на торги выставлены две другие картины живописца.
«Русские торги» — это русское искусство для русских: по свидетельству специалистов, большую часть предметов искусства выкупают русскоязычные любители сельских пейзажей, серебряных ковшей и яиц Фаберже, располагающие суммами в 1 миллион фунтов стерлингов и более — именно такова стартовая стоимость гордости аукционного дома Sotheby´s, пейзажа Исаака Левитана «Лето». Аналогичная тенденция наблюдается, например, на торгах китайским искусством — китайцы покупают лоты и затем везут на родину.
Произведения искусства выставлены на торги из частных коллекций, в основном, из США и Европы — как правило, их продают либо наследники эмигрантов, либо сами коллекционеры или их представители.
Несмотря на некоторый спад в международной торговле русской живописью, каждый аукционный дом и в этот раз может похвастаться редкостями: если у Sotheby´s это Левитан, то Christie´s выставляет на продажу редкое собрание эскизов театральных костюмов Бакста и прекрасно сохранившиеся часы Фаберже из частной коллекции шотландского юриста. Присутствует даже заводская «упаковка» — деревянный ящик, а также оригинальные ключи для завода. MacDougall´s продают раннюю работу Петрова-Водкина и картину из евангельского цикла Василия Поленова «Он восхотел идти в Иерусалим», передает РИА Новости.
Иван Константиинович Айвазоовский — русский художник-маринист армянского происхождения, баталист, коллекционер и меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почетный член Императорской Академии художеств, почетный член Академий художеств в Амстердаме, Риме Париже, Флоренции и Штутгарте.
Читайте также:Айвазовский вошел в топ-10 самых дорогих русских художников
Самое значимое
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Израильский джазмен, контрабасист, композитор, певец Авишай Коэн 31 мая выступит в Концертном зале имени Арама Хачатуряна вместе со своим трио.
Приз за лучшую мужскую роль получил американский актер Хоакин Феникс, сыгравший в ленте Линн Рэмси «Ты никогда здесь не был»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент Грузии: Имидж правительства под ударом Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что имидж правительства страны находится под ударом, и властям следует дать «адекватные ответы» на вопросы возникающие как в грузинском обществе, так и за его пределами.
В деле о теракте в Манчестере появился новый подозреваемый: Он стал 17-м по счету В районе Рашолм на северо-востоке Манчестера в ночь на 3 июня был задержан 24-летний мужчина, сообщила британская полиция
В Тбилиси облили краской мемориал Гейдара Алиева Инцидент произошел в ночь на 2 июня, служба очистки мэрии Тбилиси всю ночь чистила памятник.
«Ювентус» и «Реал» сыграют финал Лиги Чемпионов: Перед матчем В столице Уэльса в Кардиффе 3 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором сразятся итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».