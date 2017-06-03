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На аукционе в Лондоне выставили 5 картин Айвазовского

На аукционе в Лондоне выставили 5 картин Айвазовского
3 июня 2017 - 15:05 AMT

PanARMENIAN.Net - В Лондоне стартовала «Неделя русских торгов»: на продажу в аукционных домах Sotheby´s, Christie´s и MacDougall´s будут выставлены картины Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Кузьмы Петрова-Водкина и Василия Поленова, рисунки Льва Бакста и Александра Родченко, предметы декоративно-прикладного искусства.

Пресс-показ картин состоялся 2 июня.

На торги Sotheby´s выставлены 5 картин Айвазовского, среди которых морские пейзажи «У крымских берегов» (стартовая стоимость 46.9 тысячи евро), «Запряженная волами повозка на берегу моря» и «Берег в лунную ночь» (стартовая стоимость каждой из картин — 141 тысяча евро) Ивана Айвазовского. Также на торги выставлены две другие картины живописца.

«Русские торги» — это русское искусство для русских: по свидетельству специалистов, большую часть предметов искусства выкупают русскоязычные любители сельских пейзажей, серебряных ковшей и яиц Фаберже, располагающие суммами в 1 миллион фунтов стерлингов и более — именно такова стартовая стоимость гордости аукционного дома Sotheby´s, пейзажа Исаака Левитана «Лето». Аналогичная тенденция наблюдается, например, на торгах китайским искусством — китайцы покупают лоты и затем везут на родину.

Произведения искусства выставлены на торги из частных коллекций, в основном, из США и Европы — как правило, их продают либо наследники эмигрантов, либо сами коллекционеры или их представители.

Несмотря на некоторый спад в международной торговле русской живописью, каждый аукционный дом и в этот раз может похвастаться редкостями: если у Sotheby´s это Левитан, то Christie´s выставляет на продажу редкое собрание эскизов театральных костюмов Бакста и прекрасно сохранившиеся часы Фаберже из частной коллекции шотландского юриста. Присутствует даже заводская «упаковка» — деревянный ящик, а также оригинальные ключи для завода. MacDougall´s продают раннюю работу Петрова-Водкина и картину из евангельского цикла Василия Поленова «Он восхотел идти в Иерусалим», передает РИА Новости.

Иван Константиинович Айвазоовский — русский художник-маринист армянского происхождения, баталист, коллекционер и меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почетный член Императорской Академии художеств, почетный член Академий художеств в Амстердаме, Риме Париже, Флоренции и Штутгарте.

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Ссылки по теме:
Ria.ru: На аукционе в Лондоне стартует "неделя русских торгов"
Panorama.am. Russian art auction in London features five paintings by Aivazovsky
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