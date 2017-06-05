Командующий АО НКР: Сопредседателям МГ ОБСЕ будут представлены все нарушения ВС Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Азербайджан всегда стремился к сохранению напряженности на передовой, нанесению ущерба армянской стороне. Об этом заявил на встрече с посетившими Арцах журналистами министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)), командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

«Мы, в свою очередь, и впредь сделаем все возможное, чтобы давать адекватный ответ», – добавил он.

По его словам, 10 июня планируется визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Арцах, пишет Panorama.am.

«Мы представим посредникам ситуацию, которая сегодня сложилась, все нарушения противника с момента последнего визита сопредседателей до 10 июня, данные армянской стороной ответы. Что же касается внедрения механизмов расследования, то армянская сторона всегда выступала за их внедрение. Здесь именно азербайджанская сторона всячески стремится препятствовать этому», – сказал Мнацаканян.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск оценивается как стабильно напряженная, тенденций развития не наблюдается. Как отметил Мнацаканян, по сравнению с предыдущими месяцами, сейчас наблюдается определенное снижение уровня напряженности, хотя время от времени рост напряженности регистрируется, но это не длится долго.

«Если сравнивать с ситуацией после военных действий в апреле 2016 года, то во всех отношениях уровень напряженности снизился в несколько раз. Можно сказать, что исключены действия диверсионно-разведывательных групп противника, их нет. Что же касается обстрелов из оружия различного калибра и нарушений режима перемирия, то их число тоже снизилось в несколько раз. По сравнению с 2016 годом, в 2017 году число нарушений снизилось в несколько раз», – сказал командующий АО НКР.

Мнацаканян отметил также качественное изменение в характере нарушений режима перемирия противником.

«Нами были даны такие целевые ответы, чтобы более не предпринималось попыток нанести удар. Мы старались давать такие контрответы, чтобы причиненный ущерб в несколько раз превосходил нанесенный», – сказал он.

Коснувшись стартующего летнего призыва в армию, командующий Армией обороны пожелал призывникам безопасной службы и мирного неба.

«Мы сделаем все, что их служба в армии была безопасной, этап адаптации к армейской жизни прошел плавно», – сказал он.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию послы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) 18 мая выступили с адресным с заявлением.

«Согласно информации, собранной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету по линии соприкосновения, нанеся удар по военной технике. Вечером 16 мая и 17 мая армянские вооруженные силы ответили минометным огнем различного калибра. Эти действия обеих сторон представляют собой значительные нарушения режима прекращения огня и вызывают тревогу»,- в частности говорится в заявлении.