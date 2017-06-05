ИГ взяла на себя ответственность за лондонский теракт
5 июня 2017 - 10:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне 4 июня.
«Отряд бойцов «Исламского государства» совершил атаку в Лондоне», — говорится в заявлении.
Трое мужчин на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Преступники были ликвидированы полицией.
В результате атак, по последним данным, погибли семь человек, пострадали 48.
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