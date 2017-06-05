ИГ взяла на себя ответственность за лондонский теракт

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне 4 июня.

«Отряд бойцов «Исламского государства» совершил атаку в Лондоне», — говорится в заявлении.

Трое мужчин на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Преступники были ликвидированы полицией.

В результате атак, по последним данным, погибли семь человек, пострадали 48.