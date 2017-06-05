Спасавший пиво во время теракта британец стал символом бесстрашия в соцсетях
5 июня 2017 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В Twitter набирает популярность фотография, на которой среди бегущих с места теракта жителей Лондона оказался британец, старающийся не пролить пиво в пластиковом стакане.
Твит со снимком набрал уже более 31 тысячи ретвитов и почти 94 тысячи лайков. Автор публикации под ником @hmannella сопроводил фотографию подписью «Люди бегут с Лондонского моста, а этот парень справа не пролил ни капли. Боже, благослави британцев».
В комментариях пользователи отмечают, что британцы шутят даже в самые тяжелые времена, и именно это их объединяет. Некоторые подчеркнули, что пиво в Лондоне стоит так дорого, что настоящий британец вряд ли позволит террористам лишить его удовольствия, пишет Lenta.ru со ссылкой на Mashable.
Многие пользователи добавили, что гордятся бесстрашием настоящего жителя Лондона.
Вечером 3 апреля террористы на белом фургоне наехали на толпу людей возле Лондонского моста, а затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и бросились с ножами на прохожих. По последним данным, погибло семь человек, 48 получили ранения. Трое мужчин, совершивших нападение на лондонцев, застрелены сотрудниками правоохранительных органов.
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