В Армении будет жарко

PanARMENIAN.Net - В Ереване в ближайшие дни установится жаркая погода. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.

«С 6 июня в Ереване мы будем иметь 34 градуса тепла. Будет жарко», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно прогнозам Армгидрометцентра, температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса.

При этом 6-9 июня преимущественно в вечерние часы в северных районах Армении и в столице возможны кратковременные грозовые дожди