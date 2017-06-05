В Армении будет жарко
5 июня 2017 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване в ближайшие дни установится жаркая погода. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.
«С 6 июня в Ереване мы будем иметь 34 градуса тепла. Будет жарко», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Согласно прогнозам Армгидрометцентра, температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса.
При этом 6-9 июня преимущественно в вечерние часы в северных районах Армении и в столице возможны кратковременные грозовые дожди
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Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходит под лозунгом «Табак – наш общий враг».
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Рейсы будут осуществляться каждую среду. Длительность полета составит 5 часов
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