Британец после теракта в Лондоне вернулся в ресторан и оплатил счет

PanARMENIAN.Net - Британский политический активист Ричард Энджелл, который во время ужина в ресторане на лондонском рынке Боро стал свидетелем теракта, на следующий день вернулся, чтобы оплатить счет и оставить чаевые официантам.

«Персонал помогал посетителям вместо того, чтобы помочь себе. К тому же еда была прекрасна», — пояснил Энджелл, занимающий должность директора пролейбористской политической организации «Прогресс», пишет Lenta.ru со ссылкой на BuzzFeed.

Он отдыхал с друзьями в заведении Arabica Bar & Kitchen, когда к рынку подъехали террористы в фургоне. По его словам, он увидел людей в крови на улице и услышал стрельбу. В ресторане началась паника. «Внезапно мы поняли, что охранники спешно запирают двери, нам велели нагнуться и прикрыться. Люди ложились на пол, стучали по столам», — рассказал Энджелл.

Он подчеркнул, что полицейские и медики прибыли на место «почти сразу и показали себя блестяще». По его словам, стражи порядка уже через несколько минут начали эвакуировать людей с рынка и из расположенных вокруг заведений, но трудность заключалась в том, что многие в субботний вечер были изрядно пьяны — некоторых даже пришлось выносить на руках.

Вечером 3 апреля террористы на белом фургоне наехали на толпу людей возле Лондонского моста, а затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и бросились с ножами на прохожих. По последним данным, погибло семь человек, 48 получили ранения. Трое мужчин, совершивших нападение на лондонцев, застрелены сотрудниками правоохранительных органов. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.

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