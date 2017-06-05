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Испанский город Суека признал Геноцид армян

Испанский город Суека признал Геноцид армян
5 июня 2017 - 12:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Испанский город Суека официально признал Геноцид армян. Об этом сообщается на официальной странице посольства Армении в Испании в социальной сети Facebook.

Суека стал 28 городом Испании, официально признавшим Геноцид армян.

3 мая испанский город Куйера признал Геноцид армян 1915 года в Османской империи.

Ссылки по теме:
Страница посольства Армении в Испании
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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