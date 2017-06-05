Испанский город Суека признал Геноцид армян
5 июня 2017 - 12:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанский город Суека официально признал Геноцид армян. Об этом сообщается на официальной странице посольства Армении в Испании в социальной сети Facebook.
Суека стал 28 городом Испании, официально признавшим Геноцид армян.
3 мая испанский город Куйера признал Геноцид армян 1915 года в Османской империи.
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Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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