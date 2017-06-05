Карабах посещает больше туристов из России

PanARMENIAN.Net - Возможность для россиян посещать Армению по внутренним паспортам увеличило количество туристов из России в Карабах. Об этом заявил журналистам в Степанакерте премьер-министр Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) Араик Арутюнян.

По словам премьера, если в 2016 году был зафиксирован спад туристической активности, то в этом ощущается рост.

«В Армении правительство предприняло ряд шагов, в том числе предоставило визовые льготы российским гражданам для посещения Армении. Этот шаг однозначно оказал положительное влияние», — сказал Арутюнян, передает Sputnik-Армения.

По его словам, туризм остается одной из сфер, в которую люди готовы инвестировать. Арутюнян отметил, что правительство работает над тем, чтобы развивать и другие сферы экономики.

В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост. Об этом сказал журналистам премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) Араик Арутюнян.