Карабах посещает больше туристов из России
5 июня 2017 - 13:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Возможность для россиян посещать Армению по внутренним паспортам увеличило количество туристов из России в Карабах. Об этом заявил журналистам в Степанакерте премьер-министр Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) Араик Арутюнян.
По словам премьера, если в 2016 году был зафиксирован спад туристической активности, то в этом ощущается рост.
«В Армении правительство предприняло ряд шагов, в том числе предоставило визовые льготы российским гражданам для посещения Армении. Этот шаг однозначно оказал положительное влияние», — сказал Арутюнян, передает Sputnik-Армения.
По его словам, туризм остается одной из сфер, в которую люди готовы инвестировать. Арутюнян отметил, что правительство работает над тем, чтобы развивать и другие сферы экономики.
В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост. Об этом сказал журналистам премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) Араик Арутюнян.
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