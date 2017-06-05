Несколько человек задержаны по делу о теракте в Лондоне
5 июня 2017 - 13:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская полиция 5 июня сообщила о задержании еще нескольких человек по делу о теракте в Лондоне. Сейчас их допрашивают.
Полиция продолжает обыски по двум адресам в лондонских районах Ньюэм и Баркинг, пишет Deutsche Welle.
Ранее стало известно, что в рамках расследования были задержаны 12 человек в районе Баркинг.
В ночь 4 июня, неизвестные на фургоне наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После этого они продолжили движение до близлежащего рынка Боро. Там трое мужчин, вооруженных ножами, вышли из автомобиля и начали нападать на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, около 50 были ранены. Прибывшие на место событий полицейские застрелили всех троих нападавших.
Позднее появились сообщения, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).
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