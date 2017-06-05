«Аэрофлот»: Конкурс о бесплатных билетах фальшивый
5 июня 2017 - 14:20 AMT
PanARMENIAN.Net - С начала июня 2017 года пользователи социальных сетей начали распространять ссылки якобы на розыгрыш билетов авиакомпаний Emirates Airlines и «Аэрофлот». Российская авиакомпания предупредила клиентов, что не имеет к происходящему никакого отношения, а рассылка организована мошенниками.
Одним из первых на ситуацию обратил внимание директор по работе с частными клиентами компании Group-IB Руслан Юсуфов. На своей странице в Facebook он написал, что последние несколько дней видит в соцсетях много ссылок с текстом «Аэрофлот» дарит два билета», в том числе у людей, работающих в банках, инвестиционных и благотворительных фондах.
При переходе по ссылке из сообщений пользователи попадают на сайты, на которых предлагается пройти опрос и получить два бесплатных авиабилета от компании «Аэрофлот». Адреса сайтов схожи с официальным доменом авиакомпании. Похожие конкурсы были запущены от имени авиакомпаний Emirates Airlines и KLM.
Вечером 4 июня «Аэрофлот» на своих официальных страницах в соцсетях заявил, что не имеет отношения к этому розыгрышу. Компания также призвала пользователей проявлять бдительность и не доверять персональные данные мошенникам.
«Друзья, в интернете стремительно распространяется информация от имени «Аэрофлота» о фейковом конкурсе. Официально заявляем, что наша авиакомпания не имеет отношения к этому розыгрышу. Нам важно ваше доверие, поэтому помните, что актуальные и достоверные сведения о текущих акциях мы размещаем только на нашем сайте www.aeroflot.ru и в официальных сообществах в соцсетях. Будьте внимательны и не участвуйте в сомнительных промоакциях, размещённых на сторонних ресурсах от имени нашей компании», — говорится в зяавлении авиакомпании «Аэрофлот», передает vc.ru.
По словам Юсуфова, переходя по этим ссылкам, пользователи рискуют заразить свои компьютер вирусом и согласиться на передачу информации об авторизованном Facebook-аккаунте рекламным агентствам.
После того, как ваш компьютер заражён, ваш аккаунт авторизован, вы посмотрели рекламу, пригласили друзей и сделали репост, вы увидите сообщение: «К сожалению, вы не выиграли. Повезёт в другой раз» . «Но благодаря вашей наивности люди, стоящие за этой схемой, сорвали джекпот», - сказал Руслан Юсуфов, специалист по кибербезопасности.
По его словам, в конечном итоге это может привести к тому, что с привязанного к устройству пользователя онлайн-банка могут быть похищены деньги, а сам компьютер будет подключён к системе организации автоматических DDoS-атак или спама.
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