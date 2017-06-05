В Грузии отсадят курящих заключенных от некурящих
5 июня 2017 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В грузинских тюрьмах курящие и некурящие заключенные будут размещаться в разных камерах. Об этом сообщается на сайте министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии.
«Цель осуществленных изменений — оградить некурящих от вредного воздействия табачного дыма», — говорится в заявлении, передает Lenta.ru.
В мае 2017 года грузинский парламент внес поправки в закон «О контроле табака», в соответствие с которыми в стране поэтапно вводятся ограничения на потребление табака и табачных изделий.
Согласно принятым поправкам, с 1 мая в Грузии запрещено курение в общественных местах и во всех помещениях, более чем на 50 процентов огороженных стенами, а также всякая реклама табачных изделий.
В сентябре 2015 года в докладе европейского регионального бюро ВОЗ сообщалось, что Грузия вошла в число стран, которые добились наиболее ощутимых результатов в борьбе с курением и обеспечением безопасности на дорогах.
В апреле 2013 года премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили высказался за введение более строгих ограничений на курение в стране.
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Грузия является одним из мировых лидеров в потреблении табачных изделий. В стране регулярно курит 40 процентов населения, среди мужчин этот показатель составляет 60 процентов, среди женщин — 15 процентов.
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