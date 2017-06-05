МЮ готов продать Де Хеа в «Реал» за £80 млн
5 июня 2017 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Английский клуб «Манчестер Юнайтед» готов продать вратаря Давида Де Хеа в мадридский «Реал» за £80 млн, передает championat.com со ссылкой на Daily Mail.
Неизвестно, готов ли «Реал» заплатить такую сумму, однако, по данным источника, они могут включить в сделку некоторых своих футболистов, к которым проявляет интерес «МЮ»: Альваро Морату, Рафаэля Варана или Хамеса Родригеса.
Если переговоры с манкунианцами зайдут в тупик, «Реал» вновь попытается заполучить вратаря «Челси» Тибо Куртуа.
В прошедшем сезоне АПЛ 26-летний де Хеа провёл 35 матчей, в которых пропустил 29 голов.
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