МЮ готов продать Де Хеа в «Реал» за £80 млн

PanARMENIAN.Net - Английский клуб «Манчестер Юнайтед» готов продать вратаря Давида Де Хеа в мадридский «Реал» за £80 млн, передает championat.com со ссылкой на Daily Mail.

Неизвестно, готов ли «Реал» заплатить такую сумму, однако, по данным источника, они могут включить в сделку некоторых своих футболистов, к которым проявляет интерес «МЮ»: Альваро Морату, Рафаэля Варана или Хамеса Родригеса.

Если переговоры с манкунианцами зайдут в тупик, «Реал» вновь попытается заполучить вратаря «Челси» Тибо Куртуа.

В прошедшем сезоне АПЛ 26-летний де Хеа провёл 35 матчей, в которых пропустил 29 голов.