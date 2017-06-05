PanARMENIAN.Net - Опрос «Левада-центра» показал, что только 12% россиян считают Армению дружественной страной.

Армения занимает шестое место в списке дружественных стран. Самым высоким этот показатель былв 2015 году: 18%.

Наиболее близкими друзьями России респонденты назвали Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%). В десятку дружественных стран опрашиваемые назвали также Сирию (15%), Индию (14%), Армению (12%), Кубу (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).

В конце списка друзей для РФ находятся: Венгрия, Канада, Финляндия, Словакия (по 1%).

Относительно стран, которые, по мнению граждан, враждебно настроены по отношению к России, лидерами этого списка являются США — 69%, Украина — 50%.

Число респондентов, которые считают враждебными Германию, Латвию и Литву, оказалось одинаковым — 24%. Также среди негативно настроенных стран 21% участников опроса назвали Польшу, 16% — Эстонию, 15% — Великобританию, 9% — Грузию, 8% — Францию и Турцию. При этом 46% граждан уверены, что Россия находится в международной изоляции, примерно столько же (45%) считают обратное.

Опрос был проведен 19-22 мая среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.