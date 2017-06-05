С начала 2017 года в Карабахе родились 515 детей
5 июня 2017 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В первом квартале 2017 года в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике, НКР) родились 515 малышей – 263 мальчика и 252 девочки. Об этом сообщили в Минздраве Арцаха.
Отмечается, что 400 детей родились в Центре охраны здоровья матери и ребенка Степанакерта.
Из районов НКР наибольшее количество родов зарегистрировано в Мартакерте (55 малышей), на втором месте Мартуни (30), затем следуют Кашатаг (21), Гадрут, Шуши и Шаумян (по 3 ребенка).
При этом за три месяца в Арцахе на свет появились 6 близнецов.
Читайте также: В Карабахе ожидается двухзначный экономический рост
Самое значимое
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей
Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего
Слишком разнервничавшись от перспективы, Азербайджан призывал сопредседателей Минской группы ОБСЕ «предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Последние новости
СМИ: Рейтинги консерваторов и Мэй упали за неделю до парламентских выборов в Британии Выборы в парламент Великобритании станут первыми после того, как жители страны в июне 2016 года проголосовали за выход из Евросоюза.
530 метров за 25 секунд: В Китае заработал самый быстрый в мире лифт Ультраскоростной лифт построен японской компанией и способен развивать скорость 75,6 км/час
Терри Гиллиам после 17 лет закончил съемки фильма «Человек, который убил Дон Кихота» «Человек, который убил Дон Кихота» — проект мечты выдающегося режиссера и участника комик-труппы «Монти Пайтон»
С участием Ароняна в Норвегии стартует Norway Chess В турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Аронян, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.