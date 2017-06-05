С начала 2017 года в Карабахе родились 515 детей

PanARMENIAN.Net - В первом квартале 2017 года в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике, НКР) родились 515 малышей – 263 мальчика и 252 девочки. Об этом сообщили в Минздраве Арцаха.

Отмечается, что 400 детей родились в Центре охраны здоровья матери и ребенка Степанакерта.

Из районов НКР наибольшее количество родов зарегистрировано в Мартакерте (55 малышей), на втором месте Мартуни (30), затем следуют Кашатаг (21), Гадрут, Шуши и Шаумян (по 3 ребенка).

При этом за три месяца в Арцахе на свет появились 6 близнецов.

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