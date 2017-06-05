СМИ: Рейтинги консерваторов и Мэй упали за неделю до парламентских выборов в Британии

PanARMENIAN.Net - Рейтинги Консервативной партии Великобритании падают вместе с популярностью премьер-министра Терезы Мэй накануне последней недели предвыборной кампании (парламенсие выборы назначены на 8 июня – ред.).

Выборы в парламент Великобритании станут первыми после того, как жители страны в июне 2016 года проголосовали за выход из Евросоюза.

По данным опроса, лейбористов поддерживают 37% избирателей, а консерваторов — 43%, передает Gazeta.ru со ссылкой на The Guardian

Рейтинги лейбористов за последнюю неделю выросли почти на два пункта, что означает, что консерваторы потеряли почти 13 пунктов с начала кампании.

Отмечается, что растущая поддержка лидера лейбористов Джереми Корбину «совпала с полным падением рейтингов Терезы Мэй».

Опрос показал, что 38% британцев говорят, что их мнение о премьер-министре ухудшилось по сравнению с моментом начала кампании. 40% респондентов заявили об улучшении мнения о Корбине.