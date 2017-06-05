СМИ: Рейтинги консерваторов и Мэй упали за неделю до парламентских выборов в Британии
5 июня 2017 - 19:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Рейтинги Консервативной партии Великобритании падают вместе с популярностью премьер-министра Терезы Мэй накануне последней недели предвыборной кампании (парламенсие выборы назначены на 8 июня – ред.).
Выборы в парламент Великобритании станут первыми после того, как жители страны в июне 2016 года проголосовали за выход из Евросоюза.
По данным опроса, лейбористов поддерживают 37% избирателей, а консерваторов — 43%, передает Gazeta.ru со ссылкой на The Guardian
Рейтинги лейбористов за последнюю неделю выросли почти на два пункта, что означает, что консерваторы потеряли почти 13 пунктов с начала кампании.
Отмечается, что растущая поддержка лидера лейбористов Джереми Корбину «совпала с полным падением рейтингов Терезы Мэй».
Опрос показал, что 38% британцев говорят, что их мнение о премьер-министре ухудшилось по сравнению с моментом начала кампании. 40% респондентов заявили об улучшении мнения о Корбине.
Самое значимое
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
Последние новости
530 метров за 25 секунд: В Китае заработал самый быстрый в мире лифт Ультраскоростной лифт построен японской компанией и способен развивать скорость 75,6 км/час
Терри Гиллиам после 17 лет закончил съемки фильма «Человек, который убил Дон Кихота» «Человек, который убил Дон Кихота» — проект мечты выдающегося режиссера и участника комик-труппы «Монти Пайтон»
С участием Ароняна в Норвегии стартует Norway Chess В турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Аронян, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.
Самойлова в финале «Мисс СНГ» в Ереване исполнит свою песню с «Евровидения» В финале международного конкурса красоты «Мисс СНГ» 6 июня в Ереване, выступит певица Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, которая будет представлять Россию на песенном шоу «Евровидение-2018».