// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

СМИ: Рейтинги консерваторов и Мэй упали за неделю до парламентских выборов в Британии

СМИ: Рейтинги консерваторов и Мэй упали за неделю до парламентских выборов в Британии
5 июня 2017 - 19:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Рейтинги Консервативной партии Великобритании падают вместе с популярностью премьер-министра Терезы Мэй накануне последней недели предвыборной кампании (парламенсие выборы назначены на 8 июня – ред.).

Выборы в парламент Великобритании станут первыми после того, как жители страны в июне 2016 года проголосовали за выход из Евросоюза.

По данным опроса, лейбористов поддерживают 37% избирателей, а консерваторов — 43%, передает Gazeta.ru со ссылкой на The Guardian

Рейтинги лейбористов за последнюю неделю выросли почти на два пункта, что означает, что консерваторы потеряли почти 13 пунктов с начала кампании.

Отмечается, что растущая поддержка лидера лейбористов Джереми Корбину «совпала с полным падением рейтингов Терезы Мэй».

Опрос показал, что 38% британцев говорят, что их мнение о премьер-министре ухудшилось по сравнению с моментом начала кампании. 40% респондентов заявили об улучшении мнения о Корбине.

Ссылки по теме:
Gazeta.ru: СМИ: рейтинги консерваторов и Терезы Мэй падают за неделю до выборов в Британии
 Самое значимое
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 сутокКитайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки»
Познер: Церковь для меня неприемлемая организация
Певица Рианна показала в Каннах созданные ею украшения
Президент Грузии: Имидж правительства под ударом
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
530 метров за 25 секунд: В Китае заработал самый быстрый в мире лифт Ультраскоростной лифт построен японской компанией и способен развивать скорость 75,6 км/час
Терри Гиллиам после 17 лет закончил съемки фильма «Человек, который убил Дон Кихота» «Человек, который убил Дон Кихота» — проект мечты выдающегося режиссера и участника комик-труппы «Монти Пайтон»
С участием Ароняна в Норвегии стартует Norway Chess В турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Аронян, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.
Самойлова в финале «Мисс СНГ» в Ереване исполнит свою песню с «Евровидения» В финале международного конкурса красоты «Мисс СНГ» 6 июня в Ереване, выступит певица Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, которая будет представлять Россию на песенном шоу «Евровидение-2018».