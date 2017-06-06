Аронян стартовал с третьего места в блице Norway Chess

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян стартовал с третьего места в блице супертурнира Norway Chess.

5 июня с участием десяти сильнейших гроссмейстеров мира начался турнир Norway Chess в Ставангере, сообщает armsport. Помимо Ароняна в турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов мира: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.

Турнир Norway Chess начался с блиц-турнира, по результатам которого определились порядковые номера участников в турнирной таблице. Армянский гроссмейстер завершил блиц-турнир на третьем месте, набрав 5.5 очка из девяти возможных. Аронян выиграл три партии, пять свел вничью и в одной проиграл, передаетarmsport.am.