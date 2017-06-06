США планируют урегулировать арабо-израильский конфликт на основе принципа «двух государств»

PanARMENIAN.Net - Сенат США принял резолюцию, призывающую к переносу посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и урегулированию арабо-израильского конфликта на основе принципа «двух государств».

За документ проголосовало большинство из 100 сенаторов.

Как отмечается в аннотации к резолюции «О праздновании 50-летия воссоединения Иерусалима», документ подтверждает «давнюю американскую двухпартийную политику, что постоянный статус Иерусалима остается вопросом, который должен решаться между сторонами путем переговоров об окончательном статусе в отношении решения о сосуществовании двух государств», пишет РИА Новости.

Также он подтверждает норму закона от 1995 года, который предусматривал перенос посольства США в Иерусалим.

Резолюция сената не носит обязательный характер, а отражает позицию высшего законодательного органа США по обозначенному вопросу.

В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль взял под контроль Восточный Иерусалим, законодательно отделил его от Западного берега реки Иордан и объявил свой суверенитет над объединенным Иерусалимом. Палестинцы не признают это решение и считают город своей столицей.

Конгресс в 1995 году принял закон о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но из-за спорного статуса города президенты каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

В июне Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп решил сохранить посольство США в Тель-Авиве еще как минимум на полгода, хотя ранее он заявлял о желании перенести миссию в Иерусалим.

План мирного урегулирования арабо-израильского конфликта на основе принципа «двух государств» поддерживался предыдущими администрациями США. Однако Трамп после прихода к власти заявил, что не будет настаивать на этом принципе.

В ходе своего визита в мае в Иерусалим и Вифлеем президент выражал уверенность в том, что израильтяне и палестинцы способны договориться о мире, обещал помочь им в этом и говорил, что заручился обязательствами обеих сторон работать над урегулированием. При этом от конкретизации мирных инициатив он вновь уклонился.