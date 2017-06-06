// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

США планируют урегулировать арабо-израильский конфликт на основе принципа «двух государств»

США планируют урегулировать арабо-израильский конфликт на основе принципа «двух государств»
6 июня 2017 - 10:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Сенат США принял резолюцию, призывающую к переносу посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и урегулированию арабо-израильского конфликта на основе принципа «двух государств».

За документ проголосовало большинство из 100 сенаторов.

Как отмечается в аннотации к резолюции «О праздновании 50-летия воссоединения Иерусалима», документ подтверждает «давнюю американскую двухпартийную политику, что постоянный статус Иерусалима остается вопросом, который должен решаться между сторонами путем переговоров об окончательном статусе в отношении решения о сосуществовании двух государств», пишет РИА Новости.

Также он подтверждает норму закона от 1995 года, который предусматривал перенос посольства США в Иерусалим.

Резолюция сената не носит обязательный характер, а отражает позицию высшего законодательного органа США по обозначенному вопросу.

В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль взял под контроль Восточный Иерусалим, законодательно отделил его от Западного берега реки Иордан и объявил свой суверенитет над объединенным Иерусалимом. Палестинцы не признают это решение и считают город своей столицей.

Конгресс в 1995 году принял закон о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но из-за спорного статуса города президенты каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

В июне Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп решил сохранить посольство США в Тель-Авиве еще как минимум на полгода, хотя ранее он заявлял о желании перенести миссию в Иерусалим.

План мирного урегулирования арабо-израильского конфликта на основе принципа «двух государств» поддерживался предыдущими администрациями США. Однако Трамп после прихода к власти заявил, что не будет настаивать на этом принципе.

В ходе своего визита в мае в Иерусалим и Вифлеем президент выражал уверенность в том, что израильтяне и палестинцы способны договориться о мире, обещал помочь им в этом и говорил, что заручился обязательствами обеих сторон работать над урегулированием. При этом от конкретизации мирных инициатив он вновь уклонился.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Сенат США принял резолюцию по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим
 Самое значимое
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки»
Познер: Церковь для меня неприемлемая организация
Президент Грузии: Имидж правительства под ударом
Певица Рианна показала в Каннах созданные ею украшения
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пепе покидает «Реал» Действующий контракт футболиста с мадридцами истекает 30 июня 2017 года. Клуб готов предложить 34-летнему Пепе новое соглашение на один год, тогда как игрок хочет двухлетний контракт
Вышел трейлер фильма «Сделано в Америке» с Томом Крузом в роли драгдилера (видео) Ранее картина носила название «Мена». Бюджет проекта составил 80 млн долларов
«Тарон-Авиа» запускает регулярные рейсы из Гюмри в Москву С 23 июля планируется осуществлять рейсы в данном направлении дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям
Новшества и улучшения: Apple представила iOS 11 Например, контент в Messages теперь синхронизируется через облако iCloud, то есть на всех устройствах все сообщения будут актуальными