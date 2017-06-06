Пепе покидает «Реал»

PanARMENIAN.Net - Португальский защитник Пепе подтвердил, что этим летом покинет мадридский «Реал». Действующий контракт футболиста с мадридцами истекает 30 июня 2017 года.

Клуб готов предложить 34-летнему Пепе новое соглашение на один год, тогда как игрок хочет двухлетний контракт, пишет Championat.com со ссылкой на AS.

«Я начал задумываться о своем будущем еще в январе, когда до окончания срока действия контракта оставалось полгода, а клуб не спешил делать новое предложение. Я уже 10 лет выступаю за «Реал», отдал этому клубу всего себя. Но понимаю, что моя карьера здесь подошла к концу.

Согласно политике клуба мне предлагают контракт на один год. Конечно, можно вести переговоры, но я чувствую, что пришло время уходить. Что касается будущего, то я пока не подписывал контрактов с другими клубами. Я ждал окончания сезона, поскольку «Реалу» предстояли важные матчи, я не хотел дестабилизировать обстановку», — сказал Пепе.

Португальца активно сватают в ПСЖ и миланский «Интер», однако существует и вариант с переездом в АПЛ.

С момента перехода в «Реал» Пепе помог клубу выиграть три чемпионских титула Ла Лиги и столько же кубков Лиги чемпионов, однако в последнем сезоне из-за травм принял участие всего в 18-ти матчах.