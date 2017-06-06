В Ереване покажут новый турецкий фильм о Геноциде армян
6 июня 2017 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В армянской столице 7 июня пройдет показ турецкого фильма «Дети монастыря», рассказывающего о Геноциде армян. Об этом на встрече с журналистами 6 июня заявил полномочный представитель международной организации «Национальный съезд западных армян» в Армении и председатель фонда «Возвращение» Арагац Ахоян.
Он сообщил, что показ фильма «Дети монастыря», продюсером которого является Казем Гюндоган, режиссером – Незахат Гюндоган, состоится в ереванском кинотеатре «Москва».
«На протяжении многих лет фонд «Возвращение» реализовал разные культурные программы, и вот сегодня у нас 2 новых мероприятия. Одно из них состоится завтра: в кинотеатре «Москва» в 18:00 (по ереванскому времени) будет показана картина «Дети монастыря», - заявил Ахоян.
Он добавил, что фильм рассказывает об армянских детях, которые во время Геноцида спаслись и выросли среди турок и курдов.
В свою очередь, продюсер фильма Гюндоган отметил, что в Турции до сих пор продолжается политика отрицания многочисленных геноцидов, имевших место в стране в начале 20 века, жертвами которых стали представители разных национальностей, в том числе и армяне, передаетArtsakhpress.am.
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