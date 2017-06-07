Атака на парламент Ирана и мавзолей: Двое погибших, более 10 раненых
7 июня 2017 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Неизвестные открыли огонь в парламенте Ирана, в результате 1 человек погиб, 8 получили ранения. Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, 1 человек погиб и 5 ранены.
По информации агентства Tasnim, погибший при атаке на парламент, как и двое раненых, являются сотрудниками службы охраны парламента, еще один пострадавший — посетитель. Нападавших, по данным агентства, трое, они вооружены пистолетом и автоматами Калашникова. Сообщается, что злоумышленники взяли в заложники несколько человек. Личности и цели нападавших пока не установлены, пишет РИА Новости.
Как сообщает агентство Fars, один из нападавших — смертник, он окружен силами безопасности. Еще один участник перестрелки сумел покинуть здание и открыл огонь на улице. При этом, несмотря на стрельбу, парламентская сессия проходит в обычном режиме. Она транслируется по национальному радио.
Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана.
По данным агентства ISNA, один из нападавших у мавзолея подорвал надетый на себя жилет с взрывчаткой. Еще одного нападавшего ликвидировала охрана. Сообщается о погибшем и пяти раненых. Кроме того, близ здания мавзолея было обезврежено взрывное устройство.
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