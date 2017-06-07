В итальянской Тоскане создали винный город-музей
7 июня 2017 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В итальянской области Тоскана открылся город-музей World Wine Town, полностью посвященный винам.
Церемония открытия состоялась 4 июня. В течение первых двух дней работы винный «город» посетили более двух тысяч человек. Данный комплекс площадью 1.5 тысячи квадратных метров расположен в городе Кастаньето Кардуччи в провинции Ливорно, передает Lenta.ru со ссылкой на сайт проекта.
Он включает в себя мультимедийный музей. Там можно узнать об истории виноделия со времен цивилизации этрусков (1000 год до нашей эры), живших на территории современной Тосканы, до нынешних дней. Дизайн музея разработал Данте Ферретти — итальянский художник-постановщик, трехкратный обладатель премии «Оскар».
На территории города также есть винная академия и кулинарная школа. Кроме того, в октябре 2016 года там начнут создавать помещения для обучения молодых людей процессу производства тосканских вин.
Строительство World Wine Town обошлось инвесторам в 12 миллионов евро.
Фото: Worldwinetown.com
Ссылки по теме:
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
МЮ, «Монако» и ПСЖ готовы купить Роналду за €180 млн Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может быть куплен одним из топ-клубов за €180 млн.
В Ереване ожидается +35 и дожди с грозами В Ереване в ближайшие пять дней столбик термометра будет колебаться в пределах 30-35 градусов тепла.
Ученые назвали средство против старческой немощи Все взрослые организмы сохраняют пулы стволовых клеток, которые играют роль в регенерации поврежденной ткани или росте новой
Армения и Россия продолжат сотрудничество в IT-сфере Об этом заявил депутат Национального Собрания Республики Армения Айк Бабуханян в Ханты-Мансийске в рамках IX Международного IT-форума.