В итальянской Тоскане создали винный город-музей

PanARMENIAN.Net - В итальянской области Тоскана открылся город-музей World Wine Town, полностью посвященный винам.

Церемония открытия состоялась 4 июня. В течение первых двух дней работы винный «город» посетили более двух тысяч человек. Данный комплекс площадью 1.5 тысячи квадратных метров расположен в городе Кастаньето Кардуччи в провинции Ливорно, передает Lenta.ru со ссылкой на сайт проекта.

Он включает в себя мультимедийный музей. Там можно узнать об истории виноделия со времен цивилизации этрусков (1000 год до нашей эры), живших на территории современной Тосканы, до нынешних дней. Дизайн музея разработал Данте Ферретти — итальянский художник-постановщик, трехкратный обладатель премии «Оскар».

На территории города также есть винная академия и кулинарная школа. Кроме того, в октябре 2016 года там начнут создавать помещения для обучения молодых людей процессу производства тосканских вин.

Строительство World Wine Town обошлось инвесторам в 12 миллионов евро.