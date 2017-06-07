Google, Apple, Microsoft: Названы самые дорогие бренды мира
7 июня 2017 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Рейтинг самых дорогих брендов мира возглавили пять IT-компаний: Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook. Таковы результаты подсчетов британской компании Kantar Millward Brown, определившей топ-100 дорогостоящих брендов.
Совокупная стоимость брендов первой пятерки из The BrandZ Global Top 100 составляет 25 процентов от общего числа участников рейтинга, пишет Lenta.ru.
Бренд-лидер - Google, стоит 245,6 миллиарда долларов, что на 7 процентов выше, чем год назад. Apple увеличила стоимость на 3 процента до 234,7 миллиарда долларов, а Microsoft — на 18 процентов до 143,2 миллиарда. Наибольший рост продемонстрировал Amazon: за год стоимость бренда возросла на 41 процент. Бренд Facebook подорожал на 27 процентов.
В десятку также вошли американская телекоммуникационная компания AT&T, Visa, китайская IT-компания Tencent (владелец мессенджера WeChat), IBM и McDonald’s.
Впервые в рейтинге появились оператор платного телевидения Comcast (23-е место), YouTube (65-е место), HP (76 место), Salesforce (Force.com и Database.com; 90-е место), Netflix (92-е место), а также Snapchat (93-е место) и телеком-провайдер Sprint (96-е место).
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