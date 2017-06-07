Армения отправила в Сирию новую партию гуманитарной помощи
7 июня 2017 - 15:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения 7 июня направила в Сирию очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РА.
Отмечается, что гумпомощь отправлена по поручению президента Армении, в рамках договоренности между министерствами обороны Армении и РФ.
Гуманитарная помощь, которая включает порядка 18 тонн продуктов и предметов первой необходимости, доставлена в Сирию самолетом Ил-76 ВВС РФ. На грузе написано: «Братскому народу Сирии с теплыми пожеланиями мира из Армении».
Для распределения гумпомощи в Сирию направились представители Минобороны и МЧС Армении.
Армянская диаспора в Сирии, которая по разным оценкам насчитывает от 70 до 130 тысяч человек, оказалась в сложной ситуации после начала вооруженного конфликта. С 2012 года из Сирии начался массовый отток армян на историческую родину. 18 тысяч сирийских армян получили в 2016 году армянское гражданство, сообщила министр диаспоры Армении Грануш Акопян.
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