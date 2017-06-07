Военный самолет с сотней человек на борту пропал с экранов радаров в Мьянме
7 июня 2017 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Мьянме военный самолет пропал с экранов радаров, передает France Press со ссылкой на главу армии и источник в аэропорту, передает РИА Новости.
На борту самолета были не менее 116 человек.
Как сообщил источник в аэропорту, среди них было 11 членов экипажа.
«Связь неожиданно прервалась около 13.35 (11.35 по местному времени), когда самолет был где-то в 20 милях к западу от города Тавой», — сказал глава армии Мьянмы.
Самолет следовал из города Мьей в южной части Мьянмы в Янгон.
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