МИД Армении посоветовал армянам в Иране избегать мест скопления людей
7 июня 2017 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении предупредило находящихся в Иране армянских граждан избегать места большого скопления людей. Соответствующую запись МИД Армении разместил на официальной страничке в социальной сети Facebook.
«Мы призываем находящихся в Иране граждан Армении воздержаться от посещения территорий, где иранские правоохранительные органы проводят мероприятия. Это касается, в частности, расположенных в южной части Тегерана районов. Также желательно воздержаться от посещения многолюдных мест (метро, рынки и т.д.)», — говорится в сообщении.
МИД Армении также обратился к гражданам с просьбой незамедлительно связаться с посольством Армении в Иране в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что посольство Армении в Иране находится по адресу улица Джомхури Эслами, ул. Рази, ул Остада Шахрияра 32. С послоьством можно связаться: e-mail: armiranembassy@mfa.am, тел: (0098) 21 6670 4833.
Утром 7 июня группа вооруженных людей ворвалась в комплекс зданий парламента Ирана, устроив стрельбу из автоматов Калашникова. Практически одновременно одна группа террористов напала на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана. Власти Ирана заявили, что существовала и третья группа террористов, но их удалось задержать до нападения. Ответственность за двойной теракта в столице Ирана взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».в результате терактов погибли 12 человек, 39 получили ранения. Учитывают ли эти данный убитых террористов не уточняется.
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