Аллегри останется тренером туринского «Ювентуса» до 2020 года
7 июня 2017 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Туринский «Ювентус» продлил контракт с главным тренером Массимилиано Аллегри до лета 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Прежний договорАллегриистекал летом 2018 года.
В сезоне 2016/17 итальянской Серии А Массиилиано Аллегри привёл «Ювентус» к победе в Серии А и Кубке Италии. Также под его руководством команда вышла в финал Лиги чемпионов, где уступила «Реалу» (1:4).
«Ювентусом» 49-летний специалист Массимилиано Аллегри руководит с 2014 года, куда перешел из «Милана».
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