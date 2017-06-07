Аллегри останется тренером туринского «Ювентуса» до 2020 года

PanARMENIAN.Net - Туринский «Ювентус» продлил контракт с главным тренером Массимилиано Аллегри до лета 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Прежний договорАллегриистекал летом 2018 года.

В сезоне 2016/17 итальянской Серии А Массиилиано Аллегри привёл «Ювентус» к победе в Серии А и Кубке Италии. Также под его руководством команда вышла в финал Лиги чемпионов, где уступила «Реалу» (1:4).

«Ювентусом» 49-летний специалист Массимилиано Аллегри руководит с 2014 года, куда перешел из «Милана».