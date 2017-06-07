МИД РФ: Доходы ИГ сократились более чем в 2 раза
7 июня 2017 - 18:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Бюджет террористической группировки «Исламское государства» (ИГ) значительно сократился после действий воздушно-космических сил России и американской коалиции. Об этом сообщил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.
«По последним данным российских ведомств, уничтожение энергетической инфраструктуры ИГ привело к тому, что доходы от продажи нефти и газа сократились за последний год-два практически в два раза - с 50 млн долларов до 12-20 млн долларов ежемесячно», - сказал Феоктистов в среду в Нью-Йорке в ходе встречи с журналистами по итогам двусторонних российско-американских консультаций по противодействию финансированию терроризма, пишет «Интерфакс».
По словам дипломата, США доложили, что в общей сложности уничтожили около 2 тысяч бензовозов на территориях Сирии и Ирака, которые перевозили незаконно добытую ИГ нефть с начала деятельности операции.
Россия, в свою очередь, заявил, Феоктистов, с начала деятельности ВКС РФ в Сирии - с сентября 2015 года - уничтожила около 4 тысяч бензовозов, 206 объектов по производству нефти и газа, 176 объектов по переработке нефти и 112 объектов по перекачке нефти.
Добыча и продажа нефти с захваченных месторождений считается основной статьей дохода «Исламского государства». В 2014 году ИГ, по версии Forbes, благодаря нефти стала самой богатой террористической организацией в мире с доходом в два миллиарда долларов. Однако уже в 2015 году доходы ИГ сократились до 1 миллиарда долларов в год, в том числе и из-за сокращения добычи нефти из-за авиаударов РФ и коалиции.
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