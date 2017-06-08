У посольства США в Киеве произошел взрыв

PanARMENIAN.Net - У здания посольства США в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте киевской полиции. В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители квалифицировали взрыв как теракт.

Взрыв произошел около 00:05 по местному времени (01:05 по ереванскому). Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что неизвестный бросил на территорию посольства США неустановленное взрывное устройство, передает tvrain.ru.

Киевские правоохранители завели уголовное дело по статье «Теракт».

В настоящее время ведется розыск людей, причастных к взрыву на территории дипломатического представительства США в Киеве.