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Иракские курды проведут референдум о независимости 25 сентября

Иракские курды проведут референдум о независимости 25 сентября
8 июня 2017 - 11:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Иракские курды намерены провести референдум о независимости 25 сентября. Это решение было принято 7 июня на переговорах высокопоставленных курдских политиков Ирака с президентом курдской автономии Масудом Барзани в Эрбиле.

Иракским курдам предложат ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы независимый Курдистан?». Плебисцит предлагают провести и за пределами курдской автономии на севере страны, к примеру, в городе Куркук рядом с крупным нефтяным месторождением, пишет Deutsche Welle.

Даже если большинство участников референдума дадут положительный ответ, это не означает автоматически, что курды объявят о создании собственного государства. Прежде всего, они надеются получить больше поддержки на переговорах о самоопределении с властями Ирака.

Правительство в Багдаде категорически отвергает как отделение курдской автономии, так и референдум на эту тему. Предполагается, что Турция, Иран и Сирия также не признают курдскую республику, поскольку опасаются обострения сепаратистских настроений среди курдов на своей территории.

Лидер иракских курдов Барзани в 2014 году уже пытался провести референдум о независимости Курдистана. Тогда же поднимался и вопрос о спорных районах, в том числе, городе Киркук. Правительственные войска покинули этот регион в результате наступления боевиков террористической группировки «Исламское государство», после чего курды взяли его под свой контроль.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Иракские курды назначили дату референдума о независимости
Al Jazeera. Iraqi Kurds set date for independence referendum
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