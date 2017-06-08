В новом сезоне «Игры престолов» поставлен рекорд по количеству горящих каскадеров

PanARMENIAN.Net - Во время съемок седьмого сезона культового сериала «Игра престолов» и конкретно эпизодов с драконами установили сразу несколько рекордов. Об этом заявил координатор каскадеров Роули Ирлэм.

Ирлем получил престижную награду «Эмми» за «поджог» 20 человек в течение одного дня в пятом сезоне. Однако в новом сезоне установлен новый рекорд.

«Одна из сцен насчитывает сразу 73 горящих человека, и это рекорд. Никогда и нигде такого не было столько в одном фильме или сериале, а мы сделали это в одной сцене. Кроме того, мы подожгли 20 каскадеров на пляже. В «Спасти рядового Райана» было 13 человек на пляже, в «Храбром сердце» — 18. Благодаря тому, что мы должны были показать природу драконов, необходимо было увеличить количество пострадавших людей»,- заявил Ирлэм, пишет «Канобу».

Съемки с горящими каскадерами — это очень опасный процесс. Они носят специальные огнеупорные костюмы, но при этом им нельзя дышать, потому что если они случайно вдохнут, пока объяты пламенем, то вдохнут огонь. Каскадеров учат правильно задерживать дыхание, пока их не потушат. Отдельная опасность состоит в том, что даже если каскадера потушили, он может загореться снова.

«Мы делаем множество дублей, чтобы при просмотре зритель действительно ощущал, что смотрит на реального человека, объятого огнем и пребывающего в агонии. Мы хотим показать, как по-настоящему выглядят жертвы войны»,- добавил координатор трюков.

Премьера новых эпизодов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий. «Игра престолов» выходит на HBO с 2011 года. Седьмой сезон станет предпоследним, съемки заключительной, восьмой части начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.

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